Тимофеева Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.01.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1947
Сын: Тимофеев Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Тимофеев Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.05.1949
Сын: Тимофеев Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Тимофеев Дмитрий Дмитриевич
Смерть
09.01.2006