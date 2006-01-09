Тимофеева Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.01.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1947

Сын: Тимофеев Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Тимофеев Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.05.1949

Сын: Тимофеев Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Тимофеев Дмитрий Дмитриевич

Смерть
09.01.2006

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