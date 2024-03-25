Медведев Андрей Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1755 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755 ст.
Отец: Медведев Яков Фетистов
в 1809 году переведены в починок Б.Убрень
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.
Сын: Медведев Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1783 ст.
Мать ребёнка: Медведева 1 жена
Переведен в Б.Убрень в 1809 году
Рождение ребёнка
Около 1789 ст.
Сын: Медведев Степан Андреевич
отдан в рекруты в 1806
Место жительства
1809 ст.
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Медведева Федосья 2 жена
Рождение ребёнка
Около 1812 ст.
Сын: Медведев Семен (?) Андреевич
Мать ребёнка: Медведева Федосья 2 жена
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.
Сын: Медведев Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Медведева Федосья 2 жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Медведева Федосья 2 жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Медведева 1 жена