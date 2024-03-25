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Медведев Андрей Яковлевич

Место рождения

Вьезжево, Санчурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1755 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755 ст.

Отец: Медведев Яков Фетистов

Мать: Медведева Марфа Андреевна

Вьезжево, Санчурский муниципальный район, Кировская область
в 1809 году переведены в починок Б.Убрень
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.

Сын: Медведев Михаил Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Вьезжево, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1783 ст.

Сын: Медведев Демид Андреевич

Мать ребёнка: Медведева 1 жена

Вьезжево, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Переведен в Б.Убрень в 1809 году
Рождение ребёнка
Около 1789 ст.

Сын: Медведев Степан Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Вьезжево, Санчурский муниципальный район, Кировская область
отдан в рекруты в 1806
Место жительства
1809 ст.
Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1811

Сын: Медведев Семен Андреевич

Мать ребёнка: Медведева Федосья 2 жена

Рождение ребёнка
Около 1812 ст.

Сын: Медведев Семен (?) Андреевич

Мать ребёнка: Медведева Федосья 2 жена

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.

Сын: Медведев Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Медведева Федосья 2 жена

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Федосья 2 жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева 1 жена

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