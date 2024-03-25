Медведева Марфа Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1733 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1733 ст.
данные 3-ая ревизия
Рождение ребёнка
Около 1755 ст.
Сын: Медведев Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Медведев Яков Фетистов
в 1809 году переведены в починок Б.Убрень
Рождение ребёнка
Около 1758 ст.
Отец ребёнка: Медведев Яков Фетистов
Рождение ребёнка
Около 1763 ст.
Отец ребёнка: Медведев Яков Фетистов
в 1809 году переведен в Керженец
Рождение ребёнка
Около 1763 ст.
Дочь: Ховронья Яковлевна
Отец ребёнка: Медведев Яков Фетистов
Рождение ребёнка
Около 1768 ст.
Сын: Медведев Матвей Яковлевич
Отец ребёнка: Медведев Яков Фетистов
Рождение ребёнка
Около 1772 ст.
Отец ребёнка: Медведев Яков Фетистов
в 1809 году переведены в Б.Убрень