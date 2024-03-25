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Медведев Яков Фетистов

Место рождения

Вьезжево, Санчурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1737 ст.

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737 ст.

Отец: Медведев Фетист Петров

Мать: не указана

Вьезжево, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1755 ст.

Сын: Медведев Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Медведева Марфа Андреевна

Вьезжево, Санчурский муниципальный район, Кировская область
в 1809 году переведены в починок Б.Убрень
Рождение ребёнка
Около 1758 ст.

Сын: Медведев Игнат Яковлевич

Мать ребёнка: Медведева Марфа Андреевна

Вьезжево, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1763 ст.

Сын: Медведев Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Медведева Марфа Андреевна

Вьезжево, Санчурский муниципальный район, Кировская область
в 1809 году переведен в Керженец
Рождение ребёнка
Около 1763 ст.

Дочь: Ховронья Яковлевна

Мать ребёнка: Медведева Марфа Андреевна

Вьезжево, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1768 ст.

Сын: Медведев Матвей Яковлевич

Мать ребёнка: Медведева Марфа Андреевна

Вьезжево, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1772 ст.

Сын: Медведев Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Медведева Марфа Андреевна

Вьезжево, Санчурский муниципальный район, Кировская область
в 1809 году переведены в Б.Убрень
Смерть
1798
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