Медведев Яков Фетистов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1737 ст.
Дата смерти1798
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737 ст.
Отец: Медведев Фетист Петров
Рождение ребёнка
Около 1755 ст.
Сын: Медведев Андрей Яковлевич
Мать ребёнка: Медведева Марфа Андреевна
в 1809 году переведены в починок Б.Убрень
Рождение ребёнка
Около 1758 ст.
Мать ребёнка: Медведева Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1763 ст.
Мать ребёнка: Медведева Марфа Андреевна
в 1809 году переведен в Керженец
Рождение ребёнка
Около 1763 ст.
Дочь: Ховронья Яковлевна
Мать ребёнка: Медведева Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1768 ст.
Сын: Медведев Матвей Яковлевич
Мать ребёнка: Медведева Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1772 ст.
Мать ребёнка: Медведева Марфа Андреевна
в 1809 году переведены в Б.Убрень
Смерть
1798