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Медведев Демид Андреевич

Место рождения

Вьезжево, Санчурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1783 ст.

Дата смерти

Около 1848 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783 ст.

Отец: Медведев Андрей Яковлевич

Мать: Медведева 1 жена

Вьезжево, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Переведен в Б.Убрень в 1809 году
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.

Дочь: Марья Демидовна

Мать ребёнка: Медведева не разобрала

Вьезжево, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Переведены в б.Убрень в 1809 г
Место жительства
1809 ст.
Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Дочь: Старая Дева Федосья Демидовна

Мать ребёнка: Медведева не разобрала

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева не разобрала

Смерть
Около 1848 ст.
Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
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