Медведев Демид Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783 ст.
Дата смертиОколо 1848 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1783 ст.
Отец: Медведев Андрей Яковлевич
Мать: Медведева 1 жена
Переведен в Б.Убрень в 1809 году
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.
Дочь: Марья Демидовна
Мать ребёнка: Медведева не разобрала
Переведены в б.Убрень в 1809 г
Место жительства
1809 ст.
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Дочь: Старая Дева Федосья Демидовна
Мать ребёнка: Медведева не разобрала
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Медведева не разобрала
Смерть
Около 1848 ст.