Крайнева Марья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крайнева Марья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.12.1961

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Круглова Евстолия Ивановна

Отец ребёнка: Крайнев Иван Федорович

Рождение ребёнка
28.02.1921

Сын: Крайнев Николай Иванович

Отец ребёнка: Крайнев Иван Федорович

Остахово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
?.12.1961
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