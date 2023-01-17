Крайнева Марья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.12.1961
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Круглова Евстолия Ивановна
Отец ребёнка: Крайнев Иван Федорович
Рождение ребёнка
28.02.1921
Отец ребёнка: Крайнев Иван Федорович
Остахово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
?.12.1961