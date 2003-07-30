Крайнев Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения28.02.1921
Дата смерти30.07.2003
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1921
Отец: Крайнев Иван Федорович
Мать: Крайнева Марья Ивановна
Бракосочетание
04.09.1949
Рождение ребёнка
25.04.1952
Рождение ребёнка
11.07.1954
Дочь: Удальцова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Крайнева Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
06.09.1958
Рождение ребёнка
1959
Рождение ребёнка
19.08.1961
Попал в плен (военное)
Неизвестно
Смерть
30.07.2003
Сазоново, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область