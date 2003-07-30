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Крайнев Николай Иванович

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Место рождения

Остахово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

28.02.1921

Дата смерти

30.07.2003

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1926 г.р.

Дети

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1954 г.р.
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Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1921

Отец: Крайнев Иван Федорович

Мать: Крайнева Марья Ивановна

Остахово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
04.09.1949

Жена: Крайнева Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
25.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крайнева Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
11.07.1954

Дочь: Удальцова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Крайнева Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
06.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крайнева Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крайнева Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
19.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крайнева Мария Игнатьевна

Попал в плен (военное)
Неизвестно
Смерть
30.07.2003
Сазоново, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
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