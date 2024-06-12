Крайнев Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крайнев Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Крайнева Марья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крайнев Григорий Иванович
Мать ребёнка: Крайнева Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Круглова (Крайнева) Евстолия Ивановна
Мать ребёнка: Крайнева Марья Ивановна
Рождение ребёнка
28.02.1921
Мать ребёнка: Крайнева Марья Ивановна
Остахово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Куркино
Смерть
Неизвестно