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Крайнев Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крайнев Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крайнев Илья Иванович

Мать ребёнка: Крайнева Марья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крайнев Григорий Иванович

Мать ребёнка: Крайнева Марья Ивановна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Круглова (Крайнева) Евстолия Ивановна

Мать ребёнка: Крайнева Марья Ивановна

Рождение ребёнка
28.02.1921

Сын: Крайнев Николай Иванович

Мать ребёнка: Крайнева Марья Ивановна

Остахово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Куркино
Смерть
Неизвестно

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