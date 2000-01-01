Никулин Гавриил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Никулин Иван Степанович
Мать: Никулина Елена Лазаревна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Никулина Агафья Данииловна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Никулина Агафья Данииловна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Никулин Николай Гаврилович
Мать ребёнка: Никулина Агафья Данииловна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Никулина Агафья Данииловна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Елисавета Гавриловна
Мать ребёнка: Никулина Агафья Данииловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1890