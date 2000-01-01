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Никулин Гавриил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

1890

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Никулин Иван Степанович

Мать: Никулина Елена Лазаревна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Никулин Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Никулина Агафья Данииловна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Никулин Петр Гаврилович

Мать ребёнка: Никулина Агафья Данииловна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Никулин Николай Гаврилович

Мать ребёнка: Никулина Агафья Данииловна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Никулин Яков Гаврилович

Мать ребёнка: Никулина Агафья Данииловна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Елисавета Гавриловна

Мать ребёнка: Никулина Агафья Данииловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никулина Агафья Данииловна

Смерть
1890
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