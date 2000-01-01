Никулина Агафья Данииловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Никулин Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Никулин Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Никулин Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Никулин Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Никулин Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Елисавета Гавриловна
Отец ребёнка: Никулин Гавриил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно