Никулина Агафья Данииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулина Агафья Данииловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Никулин Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Никулин Гавриил Иванович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Никулин Петр Гаврилович

Отец ребёнка: Никулин Гавриил Иванович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Никулин Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Никулин Гавриил Иванович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Никулин Яков Гаврилович

Отец ребёнка: Никулин Гавриил Иванович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Елисавета Гавриловна

Отец ребёнка: Никулин Гавриил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никулин Гавриил Иванович

Смерть
Неизвестно
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