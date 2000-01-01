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Никулина Елена Лазаревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

После 1856

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Никулин Степан Иванович

Отец ребёнка: Никулин Иван Степанович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Никулин Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Никулин Иван Степанович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Феодора Ивановна

Отец ребёнка: Никулин Иван Степанович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Никулин Иван Степанович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Парасковья Ивановна

Отец ребёнка: Никулин Иван Степанович

Смерть
После 1856
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