Никулина Елена Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиПосле 1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Никулин Иван Степанович
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Никулин Иван Степанович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Феодора Ивановна
Отец ребёнка: Никулин Иван Степанович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Никулин Иван Степанович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Парасковья Ивановна
Отец ребёнка: Никулин Иван Степанович
Смерть
После 1856