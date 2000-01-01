Никулин Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти1885
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Никулин Иван Степанович
Мать: Никулина Елена Лазаревна
Рождение ребёнка
01.06.1845
Мать ребёнка: Никулина Аксинья Максимовна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Никулина Аксинья Максимовна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Никулина Аксинья Максимовна
Смерть
1885