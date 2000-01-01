Никулин Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулин Степан Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

1885

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Никулин Иван Степанович

Мать: Никулина Елена Лазаревна

Рождение ребёнка
01.06.1845

Сын: Никулин Илья Степанович

Мать ребёнка: Никулина Аксинья Максимовна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Никулин Федор Степанович

Мать ребёнка: Никулина Аксинья Максимовна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Никулин Иван Стефанович

Мать ребёнка: Никулина Аксинья Максимовна

Смерть
1885
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