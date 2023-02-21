Никулин Илья Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1845
Дата смертиПосле 1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1845
Рождение ребёнка
02.11.1870
Сын: Никулин Михаил Ильич
Мать ребёнка: Никулина Елизавета Константиновна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Анна Ильинична
Мать ребёнка: Никулина Елизавета Константиновна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Татьяна Ильинична
Мать ребёнка: Никулина Елизавета Константиновна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Мария Ильинична
Мать ребёнка: Никулина Елизавета Константиновна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Александра Ильинична
Мать ребёнка: Никулина Елизавета Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Никулина Елизавета Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1890