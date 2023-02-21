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Никулин Илья Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1845

Дата смерти

После 1890

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1845

Отец: Никулин Степан Иванович

Мать: Никулина Аксинья Максимовна

Рождение ребёнка
02.11.1870

Сын: Никулин Михаил Ильич

Мать ребёнка: Никулина Елизавета Константиновна

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Анна Ильинична

Мать ребёнка: Никулина Елизавета Константиновна

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Татьяна Ильинична

Мать ребёнка: Никулина Елизавета Константиновна

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Мария Ильинична

Мать ребёнка: Никулина Елизавета Константиновна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Александра Ильинична

Мать ребёнка: Никулина Елизавета Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никулин Дмитрий Ильич

Мать ребёнка: Никулина Елизавета Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никулина Елизавета Константиновна

Смерть
После 1890
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