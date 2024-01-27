Лоскутова Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1914
Дата смерти04.07.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1934
Сын: Лоскутов Василий Федорович
Отец ребёнка: Лоскутов Федор Павлович
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Лоскутов Федор Павлович
Рождение ребёнка
Около 1939
Отец ребёнка: Лоскутов Федор Павлович
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лоскутов Федор Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.07.1980
Ставропольский край, с.Юца