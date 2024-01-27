Лоскутова Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛоскутова Анастасия Васильевна

Лоскутова Анастасия Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1914

Дата смерти

04.07.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

1934 г.р.
1937 г.р.
Около 1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Сын: Лоскутов Василий Федорович

Отец ребёнка: Лоскутов Федор Павлович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Лоскутов Павел Федорович

Отец ребёнка: Лоскутов Федор Павлович

Рождение ребёнка
Около 1939

Сын: Лоскутов Семен Федорович

Отец ребёнка: Лоскутов Федор Павлович

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Федор Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Федор Павлович

Смерть
04.07.1980
Ставропольский край, с.Юца
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close