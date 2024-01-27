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Лоскутов Семен Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1939

Отец: Лоскутов Федор Павлович

Мать: Лоскутова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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