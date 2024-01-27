Лоскутов Федор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1910
Дата смерти11.10.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1910
Рождение ребёнка
1934
Сын: Лоскутов Василий Федорович
Мать ребёнка: Лоскутова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Лоскутова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1939
Мать ребёнка: Лоскутова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лоскутова Анастасия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.10.1963
Ставропольский край, с.Юца