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Лоскутов Федор Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1910

Дата смерти

11.10.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1910

Отец: Лоскутов Loskutoff Павел Paul Андреевич Andrew

Мать: Мария (Maria) Neklechna

Рождение ребёнка
1934

Сын: Лоскутов Василий Федорович

Мать ребёнка: Лоскутова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Лоскутов Павел Федорович

Мать ребёнка: Лоскутова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1939

Сын: Лоскутов Семен Федорович

Мать ребёнка: Лоскутова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лоскутова Анастасия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоскутова Анастасия Васильевна

Смерть
11.10.1963
Ставропольский край, с.Юца
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