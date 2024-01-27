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Лоскутов Василий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Лоскутов Федор Павлович

Мать: Лоскутова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1988
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