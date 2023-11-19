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Безъязыков Дмитрий Федосеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Безъязыков Федосей Ерофеевич

Мать: Безъязыкова (Лопатина) Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безъязыкова Наталья Савельевна

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Безъязыков Веденей Дмитриевич

Мать ребёнка: Безъязыкова Наталья Савельевна

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Безъязыков Кузьма Дмитриевич

Мать ребёнка: Безъязыкова Наталья Савельевна

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Безъязыков Тимофей Дмитриевич

Мать ребёнка: Безъязыкова Наталья Савельевна

Смерть
Неизвестно

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