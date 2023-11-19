Безъязыков Дмитрий Федосеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Безъязыков Веденей Дмитриевич
Мать ребёнка: Безъязыкова Наталья Савельевна
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Безъязыков Кузьма Дмитриевич
Мать ребёнка: Безъязыкова Наталья Савельевна
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Безъязыков Тимофей Дмитриевич
Мать ребёнка: Безъязыкова Наталья Савельевна
Смерть
Неизвестно