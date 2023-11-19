Безъязыков Федосей Ерофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Безъязыков Григорий Федосеевич
Мать ребёнка: Безъязыкова (Лопатина) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: (Безъязыкова) Епистимия Федосеевна
Мать ребёнка: Безъязыкова (Лопатина) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: (Безъязыкова) Пелагея Федосеевна
Мать ребёнка: Безъязыкова (Лопатина) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Безъязыков Иван Федосеевич
Мать ребёнка: Безъязыкова (Лопатина) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: (Безъязыкова) Соломонида Федосеевна
Мать ребёнка: Безъязыкова (Лопатина) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: (Безъязыкова) Ксения Федосеевна
Мать ребёнка: Безъязыкова (Лопатина) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Безъязыков Дмитрий Федосеевич
Мать ребёнка: Безъязыкова (Лопатина) Екатерина Ивановна
Смерть
Неизвестно