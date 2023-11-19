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Безъязыков Федосей Ерофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безъязыкова (Лопатина) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Безъязыков Григорий Федосеевич

Мать ребёнка: Безъязыкова (Лопатина) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: (Безъязыкова) Епистимия Федосеевна

Мать ребёнка: Безъязыкова (Лопатина) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: (Безъязыкова) Пелагея Федосеевна

Мать ребёнка: Безъязыкова (Лопатина) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Безъязыков Иван Федосеевич

Мать ребёнка: Безъязыкова (Лопатина) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: (Безъязыкова) Соломонида Федосеевна

Мать ребёнка: Безъязыкова (Лопатина) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: (Безъязыкова) Ксения Федосеевна

Мать ребёнка: Безъязыкова (Лопатина) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Безъязыков Дмитрий Федосеевич

Мать ребёнка: Безъязыкова (Лопатина) Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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