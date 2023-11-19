Безъязыков Иван Федосеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Безъязыков Михаил Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Безъязыков Андрей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Безъязыков Емельян Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Безъязыков Антон Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно