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Безъязыков Иван Федосеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Безъязыков Федосей Ерофеевич

Мать: Безъязыкова (Лопатина) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Безъязыков Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Безъязыков Андрей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Безъязыков Емельян Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Безъязыков Антон Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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