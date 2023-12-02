Безъязыкова Наталья Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Безъязыков Веденей Дмитриевич
Отец ребёнка: Безъязыков Дмитрий Федосеевич
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Безъязыков Кузьма Дмитриевич
Отец ребёнка: Безъязыков Дмитрий Федосеевич
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Безъязыков Тимофей Дмитриевич
Отец ребёнка: Безъязыков Дмитрий Федосеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно