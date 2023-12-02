Безъязыкова Наталья Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безъязыкова Наталья Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1829 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Безъязыков Веденей Дмитриевич

Отец ребёнка: Безъязыков Дмитрий Федосеевич

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Безъязыков Кузьма Дмитриевич

Отец ребёнка: Безъязыков Дмитрий Федосеевич

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Безъязыков Тимофей Дмитриевич

Отец ребёнка: Безъязыков Дмитрий Федосеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безъязыков Дмитрий Федосеевич

Смерть
Неизвестно
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