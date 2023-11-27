Шеманухина (Чурбанова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеманухина (Чурбанова) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1918

Отец: Чурбанова Михаил

Мать: Чурбанова Прасковья

Рождение ребёнка
30.04.1945

Дочь: Кашталап Нина

Отец ребёнка: Шеманухин Степан

Горьковская область, Лысковский р-н,с/х Восход
Рождение ребёнка
01.06.1947

Дочь: Охалина Галина

Отец ребёнка: Шеманухин Степан

Горьковская область, Лысковский р-н,с/х Восход
Рождение ребёнка
30.09.1950

Дочь: Татарникова Лидия

Отец ребёнка: Шеманухин Степан

Горьковская область, Лысковский р-н,с/х Восход
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Дивеевский р-н
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