Шеманухина (Чурбанова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1918
Отец: Чурбанова Михаил
Мать: Чурбанова Прасковья
Рождение ребёнка
30.04.1945
Дочь: Кашталап Нина
Отец ребёнка: Шеманухин Степан
Горьковская область, Лысковский р-н,с/х Восход
Рождение ребёнка
01.06.1947
Дочь: Охалина Галина
Отец ребёнка: Шеманухин Степан
Горьковская область, Лысковский р-н,с/х Восход
Рождение ребёнка
30.09.1950
Дочь: Татарникова Лидия
Отец ребёнка: Шеманухин Степан
Горьковская область, Лысковский р-н,с/х Восход
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Дивеевский р-н