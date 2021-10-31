Охалина (Шеманухина) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охалина (Шеманухина) Галина

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Место рождения

Горьковская область, Лысковский р-н,с/х Восход

Дата рождения

01.06.1947

Дата смерти

31.10.2021

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1947

Отец: Шеманухин Степан

Мать: Шеманухина Елена

Горьковская область, Лысковский р-н,с/х Восход
Рождение ребёнка
06.03.1974

Дочь: Новикова Елена

Отец ребёнка: Охалин Николай

Тюмень
Рождение ребёнка
04.12.1980

Сын: Охалин Сергей

Отец ребёнка: Охалин Николай

Тюмень
Смерть
31.10.2021
Похороны
Неизвестно
Тюмень, Верхний Бор
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