Охалина (Шеманухина) Галина
Место рожденияГорьковская область, Лысковский р-н,с/х Восход
Дата рождения01.06.1947
Дата смерти31.10.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1947
Отец: Шеманухин Степан
Мать: Шеманухина Елена
Горьковская область, Лысковский р-н,с/х Восход
Рождение ребёнка
06.03.1974
Дочь: Новикова Елена
Отец ребёнка: Охалин Николай
Тюмень
Рождение ребёнка
04.12.1980
Сын: Охалин Сергей
Отец ребёнка: Охалин Николай
Тюмень
Смерть
31.10.2021
Похороны
Неизвестно
Тюмень, Верхний Бор