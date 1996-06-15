Шеманухин Степан
Место рожденияГорьковская область, Дивеевский район, посёлок Хвощёво
Дата рождения19.12.1918
Дата смерти15.06.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1918
Отец: Шеманухин Игнат
Мать: Шеманухина Агрофена
Горьковская область, Дивеевский район, посёлок Хвощёво
Рождение ребёнка
30.04.1945
Дочь: Кашталап Нина
Мать ребёнка: Шеманухина Елена
Горьковская область, Лысковский р-н,с/х Восход
Рождение ребёнка
01.06.1947
Дочь: Охалина Галина
Мать ребёнка: Шеманухина Елена
Горьковская область, Лысковский р-н,с/х Восход
Рождение ребёнка
30.09.1950
Дочь: Татарникова Лидия
Мать ребёнка: Шеманухина Елена
Горьковская область, Лысковский р-н,с/х Восход
Смерть
15.06.1996
Тюмень
Похороны
Неизвестно
Тюмень, Верхний Бор