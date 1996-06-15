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Шеманухин Степан

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Место рождения

Горьковская область, Дивеевский район, посёлок Хвощёво

Дата рождения

19.12.1918

Дата смерти

15.06.1996

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1918

Отец: Шеманухин Игнат

Мать: Шеманухина Агрофена

Горьковская область, Дивеевский район, посёлок Хвощёво
Рождение ребёнка
30.04.1945

Дочь: Кашталап Нина

Мать ребёнка: Шеманухина Елена

Горьковская область, Лысковский р-н,с/х Восход
Рождение ребёнка
01.06.1947

Дочь: Охалина Галина

Мать ребёнка: Шеманухина Елена

Горьковская область, Лысковский р-н,с/х Восход
Рождение ребёнка
30.09.1950

Дочь: Татарникова Лидия

Мать ребёнка: Шеманухина Елена

Горьковская область, Лысковский р-н,с/х Восход
Смерть
15.06.1996
Тюмень
Похороны
Неизвестно
Тюмень, Верхний Бор
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