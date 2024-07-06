Уксусников Дмитрий
Место рожденияРоссия, респ. Татарстан, с. Дмитриевское Ягодное тож
Дата рождения15.05.1776
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1776
Отец: Уксусников Даниил
Мать: Матрёна
Россия, респ. Татарстан, с. Дмитриевское Ягодное тож
Рождение ребёнка
18.01.1802
Сын: Уксусников Клементий
Мать ребёнка: Уксусникова (Кокушкина) Евдокия
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Уксусникова) Мария
Мать ребёнка: Уксусникова (Кокушкина) Евдокия
Рождение ребёнка
1819
Сын: Уксусников Сергей
Мать ребёнка: Уксусникова (Кокушкина) Евдокия
Рождение ребёнка
02.03.1822
Сын: Уксусников Кондратий
Мать ребёнка: Уксусникова (Кокушкина) Евдокия
Смерть
1826