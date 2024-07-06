Уксусников Дмитрий 15.05.1776 — найти родственников по фамилии на Familio
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Уксусников Дмитрий

Место рождения

Россия, респ. Татарстан, с. Дмитриевское Ягодное тож

Дата рождения

15.05.1776

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1776

Отец: Уксусников Даниил

Мать: Матрёна

Россия, респ. Татарстан, с. Дмитриевское Ягодное тож
Рождение ребёнка
18.01.1802

Сын: Уксусников Клементий

Мать ребёнка: Уксусникова (Кокушкина) Евдокия

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Уксусникова) Мария

Мать ребёнка: Уксусникова (Кокушкина) Евдокия

Рождение ребёнка
1819

Сын: Уксусников Сергей

Мать ребёнка: Уксусникова (Кокушкина) Евдокия

Рождение ребёнка
02.03.1822

Сын: Уксусников Кондратий

Мать ребёнка: Уксусникова (Кокушкина) Евдокия

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1826

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