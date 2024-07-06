Уксусникова (Кокушкина) Евдокия
Место рожденияРоссия, респ. Татарстан, дер. Кокушкино
Дата рождения01.03.1780
Дата смерти21.01.1851
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1780
Отец: Кокушкин Алексей
Мать: Кокушкина Анна
Россия, респ. Татарстан, дер. Кокушкино
Рождение ребёнка
18.01.1802
Сын: Уксусников Клементий
Отец ребёнка: Уксусников Дмитрий
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Уксусникова) Мария
Отец ребёнка: Уксусников Дмитрий
Рождение ребёнка
1819
Сын: Уксусников Сергей
Отец ребёнка: Уксусников Дмитрий
Рождение ребёнка
02.03.1822
Сын: Уксусников Кондратий
Отец ребёнка: Уксусников Дмитрий
Смерть
21.01.1851
Похороны
Неизвестно
Россия, респ. Татарстан, г. Казань, Арское кладбище