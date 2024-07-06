Уксусникова (Кокушкина) Евдокия 01.03.1780 — найти родственников по фамилии на Familio
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Уксусникова (Кокушкина) Евдокия

Место рождения

Россия, респ. Татарстан, дер. Кокушкино

Дата рождения

01.03.1780

Дата смерти

21.01.1851

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1780

Отец: Кокушкин Алексей

Мать: Кокушкина Анна

Россия, респ. Татарстан, дер. Кокушкино
Рождение ребёнка
18.01.1802

Сын: Уксусников Клементий

Отец ребёнка: Уксусников Дмитрий

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Уксусникова) Мария

Отец ребёнка: Уксусников Дмитрий

Рождение ребёнка
1819

Сын: Уксусников Сергей

Отец ребёнка: Уксусников Дмитрий

Рождение ребёнка
02.03.1822

Сын: Уксусников Кондратий

Отец ребёнка: Уксусников Дмитрий

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
21.01.1851
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
Неизвестно
Россия, респ. Татарстан, г. Казань, Арское кладбище

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