Уксусников Сергей 1819 — найти родственников по фамилии на Familio
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Уксусников Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

16.11.1890

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Уксусников Дмитрий

Мать: Уксусникова (Кокушкина) Евдокия

Бракосочетание
04.09.1853

Жена: Уксусникова Евдокия

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Михайлова (Уксусникова) Александра

Мать ребёнка: Уксусникова Евдокия

Рождение ребёнка
1854

Сын: Уксусников Тихон

Мать ребёнка: Уксусникова Евдокия

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Уксусникова) Пелагея

Мать ребёнка: Уксусникова Евдокия

Рождение ребёнка
1861

Сын: Уксусников Иван

Мать ребёнка: Уксусникова Евдокия

Смерть
16.11.1890
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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