Уксусников Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти16.11.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Бракосочетание
04.09.1853
Жена: Уксусникова Евдокия
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Михайлова (Уксусникова) Александра
Мать ребёнка: Уксусникова Евдокия
Рождение ребёнка
1854
Сын: Уксусников Тихон
Мать ребёнка: Уксусникова Евдокия
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Уксусникова) Пелагея
Мать ребёнка: Уксусникова Евдокия
Рождение ребёнка
1861
Сын: Уксусников Иван
Мать ребёнка: Уксусникова Евдокия
Смерть
16.11.1890