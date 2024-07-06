Уксусникова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.09.1853
Муж: Уксусников Сергей
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Михайлова (Уксусникова) Александра
Отец ребёнка: Уксусников Сергей
Рождение ребёнка
1854
Сын: Уксусников Тихон
Отец ребёнка: Уксусников Сергей
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Уксусникова) Пелагея
Отец ребёнка: Уксусников Сергей
Рождение ребёнка
1861
Сын: Уксусников Иван
Отец ребёнка: Уксусников Сергей
Смерть
Неизвестно