Уксусникова Евдокия 1825 — найти родственников по фамилии на Familio
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Уксусникова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.09.1853

Муж: Уксусников Сергей

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Михайлова (Уксусникова) Александра

Отец ребёнка: Уксусников Сергей

Рождение ребёнка
1854

Сын: Уксусников Тихон

Отец ребёнка: Уксусников Сергей

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Уксусникова) Пелагея

Отец ребёнка: Уксусников Сергей

Рождение ребёнка
1861

Сын: Уксусников Иван

Отец ребёнка: Уксусников Сергей

Смерть
Неизвестно

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