Уксусников Даниил 1735 — найти родственников по фамилии на Familio
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Уксусников Даниил

Место рождения

Россия, респ. Татарстан, с. Дмитриевское Ягодное тож

Дата рождения

1735

Дата смерти

После 1783

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Уксусников Сергей

Мать: не указана

Россия, респ. Татарстан, с. Дмитриевское Ягодное тож
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Уксусникова) Марина

Мать ребёнка: Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Уксусникова) Анисья

Мать ребёнка: Матрёна

Бракосочетание
29.04.1760

Жена: Матрёна

Рождение ребёнка
1766

Сын: Уксусников Сергей

Мать ребёнка: Матрёна

Россия, респ. Татарстан, с. Дмитриевское Ягодное тож
Рождение ребёнка
15.05.1776

Сын: Уксусников Дмитрий

Мать ребёнка: Матрёна

Россия, респ. Татарстан, с. Дмитриевское Ягодное тож
Смерть
После 1783

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