Уксусников Даниил
Место рожденияРоссия, респ. Татарстан, с. Дмитриевское Ягодное тож
Дата рождения1735
Дата смертиПосле 1783
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Уксусников Сергей
Мать: не указана
Россия, респ. Татарстан, с. Дмитриевское Ягодное тож
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Уксусникова) Марина
Мать ребёнка: Матрёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Уксусникова) Анисья
Мать ребёнка: Матрёна
Бракосочетание
29.04.1760
Жена: Матрёна
Рождение ребёнка
1766
Сын: Уксусников Сергей
Мать ребёнка: Матрёна
Россия, респ. Татарстан, с. Дмитриевское Ягодное тож
Рождение ребёнка
15.05.1776
Сын: Уксусников Дмитрий
Мать ребёнка: Матрёна
Россия, респ. Татарстан, с. Дмитриевское Ягодное тож
Смерть
После 1783