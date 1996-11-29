Романова (Щелокова) Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Щелокова) Тамара Ивановна

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Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

12.04.1914

Дата смерти

29.11.1996

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1881 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

1937 г.р.
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Скрыто настройками приватности
1948 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1914

Отец: Щелоков Иван Григорьевич

Мать: Щелокова Анна Германовна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.02.1937

Сын: Волков Владислав Петрович

Отец ребёнка: Волков Петр

Рождение ребёнка
11.08.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
04.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
27.11.1948

Сын: Романов Иван Иванович

Отец ребёнка: Романов Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Петр

Смерть
29.11.1996
Киев, Киевский уезд
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