Романова (Щелокова) Тамара Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.04.1914
Дата смерти29.11.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1914
Отец: Щелоков Иван Григорьевич
Мать: Щелокова Анна Германовна
Рождение ребёнка
02.02.1937
Сын: Волков Владислав Петрович
Отец ребёнка: Волков Петр
Рождение ребёнка
11.08.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
04.12.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
27.11.1948
Отец ребёнка: Романов Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волков Петр
Смерть
29.11.1996
Киев, Киевский уезд