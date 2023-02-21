Волков Владислав Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Владислав Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1937

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Отец

Мать

1914 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1937

Отец: Волков Петр

Мать: Романова Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
25.04.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2003
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