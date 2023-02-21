Волков Владислав Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1937
Дата смерти2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1937
Отец: Волков Петр
Мать: Романова Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
25.04.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2003