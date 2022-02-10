Романов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1948
Дата смерти10.02.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1948
Отец: Романов Иван Васильевич
Мать: Романова Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
10.02.2022