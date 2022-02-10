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Романов Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1948

Дата смерти

10.02.2022

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1948

Отец: Романов Иван Васильевич

Мать: Романова Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
10.02.2022
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