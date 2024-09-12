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Халимон Яков Иосифович (Осипович)

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Место рождения

Николоалександровка Кагановичский район Амурская область

Дата рождения

22.04.1910

Дата смерти

28.09.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1910

Отец: Халимон Иосиф Евлампьевич

Мать: Халимон (Петренко) Васса (Василиса) Акиндиновна (Икындыновна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халимон (Холод) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
13.06.1930

Дочь: (Халимон) Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Халимон (Холод) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
05.05.1932

Дочь: Сергеева (Халимонова) Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Халимон (Холод) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Гужевская (Халимон) Людмила Яковлевна

Мать ребёнка: Халимон (Холод) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
1942

Дочь: (Халимон) Галина Яковлевна

Мать ребёнка: Халимон (Холод) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
1945

Дочь: (Халимон) Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Халимон (Холод) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
03.11.1948

Сын: Халимон Виктор Яковлевич

Мать ребёнка: Халимон (Холод) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
1954

Дочь: (Халимон) Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Халимон (Холод) Елизавета Ивановна

Смерть
28.09.1984
Причина смерти: Церебральный атеросклероз

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