Халимон Яков Иосифович (Осипович)
Место рожденияНиколоалександровка Кагановичский район Амурская область
Дата рождения22.04.1910
Дата смерти28.09.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1910
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.06.1930
Дочь: (Халимон) Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Халимон (Холод) Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
05.05.1932
Дочь: Сергеева (Халимонова) Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Халимон (Холод) Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Гужевская (Халимон) Людмила Яковлевна
Мать ребёнка: Халимон (Холод) Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
1942
Дочь: (Халимон) Галина Яковлевна
Мать ребёнка: Халимон (Холод) Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
1945
Дочь: (Халимон) Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Халимон (Холод) Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
03.11.1948
Мать ребёнка: Халимон (Холод) Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
1954
Дочь: (Халимон) Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Халимон (Холод) Елизавета Ивановна
Смерть
28.09.1984
Причина смерти: Церебральный атеросклероз