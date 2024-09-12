Халимон Иосиф Евлампьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
Дата смерти30.10.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1879
Отец: Халимон Евлампий
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1906
Сын: Халимонов Кирилл Иосифович
Мать ребёнка: Халимон (Петренко) Васса (Василиса) Акиндиновна (Икындыновна)
Рождение ребёнка
22.04.1910
Сын: Халимон Яков Иосифович (Осипович)
Мать ребёнка: Халимон (Петренко) Васса (Василиса) Акиндиновна (Икындыновна)
Рождение ребёнка
1916
Сын: Халимонов Фёдор Иосифович
Мать ребёнка: Халимон (Петренко) Васса (Василиса) Акиндиновна (Икындыновна)
Рождение ребёнка
09.05.1926
Дочь: (Халимон) Дарья Иосифовна
Мать ребёнка: Халимон (Петренко) Васса (Василиса) Акиндиновна (Икындыновна)
Рождение ребёнка
15.10.1928
Мать ребёнка: Халимон (Петренко) Васса (Василиса) Акиндиновна (Икындыновна)
Смерть
30.10.1944