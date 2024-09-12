Халимон Иосиф Евлампьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халимон Иосиф Евлампьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

30.10.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Халимон Евлампий

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долина (Халимон) Л.И.

Мать ребёнка: Халимон (Петренко) Васса (Василиса) Акиндиновна (Икындыновна)

Рождение ребёнка
25.11.1906

Сын: Халимонов Кирилл Иосифович

Мать ребёнка: Халимон (Петренко) Васса (Василиса) Акиндиновна (Икындыновна)

Рождение ребёнка
22.04.1910

Сын: Халимон Яков Иосифович (Осипович)

Мать ребёнка: Халимон (Петренко) Васса (Василиса) Акиндиновна (Икындыновна)

Рождение ребёнка
1916

Сын: Халимонов Фёдор Иосифович

Мать ребёнка: Халимон (Петренко) Васса (Василиса) Акиндиновна (Икындыновна)

Рождение ребёнка
09.05.1926

Дочь: (Халимон) Дарья Иосифовна

Мать ребёнка: Халимон (Петренко) Васса (Василиса) Акиндиновна (Икындыновна)

Рождение ребёнка
15.10.1928

Сын: Халимонов Илья Иосифович

Мать ребёнка: Халимон (Петренко) Васса (Василиса) Акиндиновна (Икындыновна)

Смерть
30.10.1944

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