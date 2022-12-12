село Дейкаловка, село Дейкаловка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Дейкаловка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Зеньковский уезд
1277Дейкаловка, с. казач.при рч. Груни.1030310691088Церквей православных 2. Приходское училище. Сельское управление. Заводов 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Зеньковский уезд, Дейкаловская волость
147. Дейкаловка, село бывшее государственное и владельческое, при речке Груни, дворов 383, жителей 3052, волостное правление (уездный город в 12 верстах), 2 церкви правос Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Зиньковский уезд, Дейкаловская волость
1.0Дейкаловка селоДейкаловское козаков14478348309111310762189
1.0Дейкаловка селоДейкаловское крестьян собственников141717166745112

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18146Дейкалівкаселоцентр сільської радир-н Зіньківськийсільрада Дейкалівська
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