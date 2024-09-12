Халимон (Петренко) Васса (Василиса) Акиндиновна (Икындыновна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1881 и 1882
Дата смертиОколо 1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1881 и 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долина (Халимон) Л.И.
Отец ребёнка: Халимон Иосиф Евлампьевич
Рождение ребёнка
25.11.1906
Сын: Халимонов Кирилл Иосифович
Отец ребёнка: Халимон Иосиф Евлампьевич
Рождение ребёнка
22.04.1910
Сын: Халимон Яков Иосифович (Осипович)
Отец ребёнка: Халимон Иосиф Евлампьевич
Рождение ребёнка
1916
Сын: Халимонов Фёдор Иосифович
Отец ребёнка: Халимон Иосиф Евлампьевич
Рождение ребёнка
09.05.1926
Дочь: (Халимон) Дарья Иосифовна
Отец ребёнка: Халимон Иосиф Евлампьевич
Рождение ребёнка
15.10.1928
Отец ребёнка: Халимон Иосиф Евлампьевич
Смерть
Около 1932