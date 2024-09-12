Халимон (Петренко) Васса (Василиса) Акиндиновна (Икындыновна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХалимон (Петренко) Васса (Василиса) Акиндиновна (Икындыновна)

Халимон (Петренко) Васса (Василиса) Акиндиновна (Икындыновна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1881 и 1882

Дата смерти

Около 1932

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1881 и 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долина (Халимон) Л.И.

Отец ребёнка: Халимон Иосиф Евлампьевич

Рождение ребёнка
25.11.1906

Сын: Халимонов Кирилл Иосифович

Отец ребёнка: Халимон Иосиф Евлампьевич

Рождение ребёнка
22.04.1910

Сын: Халимон Яков Иосифович (Осипович)

Отец ребёнка: Халимон Иосиф Евлампьевич

Рождение ребёнка
1916

Сын: Халимонов Фёдор Иосифович

Отец ребёнка: Халимон Иосиф Евлампьевич

Рождение ребёнка
09.05.1926

Дочь: (Халимон) Дарья Иосифовна

Отец ребёнка: Халимон Иосиф Евлампьевич

Рождение ребёнка
15.10.1928

Сын: Халимонов Илья Иосифович

Отец ребёнка: Халимон Иосиф Евлампьевич

Смерть
Около 1932

Мы используем куки для улучшения работы сайта.