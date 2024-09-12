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Халимон (Холод) Елизавета Ивановна

Место рождения

Николо-александровка Завитинский уезд Амурская губерния

Дата рождения

20.06.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1912

Отец: Холод Иван Григорьевич

Мать: Холод Евгения Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халимон Яков Иосифович (Осипович)

Рождение ребёнка
13.06.1930

Дочь: (Халимон) Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Халимон Яков Иосифович (Осипович)

Рождение ребёнка
05.05.1932

Дочь: Сергеева (Халимонова) Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Халимон Яков Иосифович (Осипович)

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Гужевская (Халимон) Людмила Яковлевна

Отец ребёнка: Халимон Яков Иосифович (Осипович)

Рождение ребёнка
1942

Дочь: (Халимон) Галина Яковлевна

Отец ребёнка: Халимон Яков Иосифович (Осипович)

Рождение ребёнка
1945

Дочь: (Халимон) Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Халимон Яков Иосифович (Осипович)

Рождение ребёнка
03.11.1948

Сын: Халимон Виктор Яковлевич

Отец ребёнка: Халимон Яков Иосифович (Осипович)

Рождение ребёнка
1954

Дочь: (Халимон) Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Халимон Яков Иосифович (Осипович)

Смерть
Неизвестно

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