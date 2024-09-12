Халимон (Холод) Елизавета Ивановна
Место рожденияНиколо-александровка Завитинский уезд Амурская губерния
Дата рождения20.06.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1912
Отец: Холод Иван Григорьевич
Мать: Холод Евгения Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.06.1930
Дочь: (Халимон) Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Халимон Яков Иосифович (Осипович)
Рождение ребёнка
05.05.1932
Дочь: Сергеева (Халимонова) Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Халимон Яков Иосифович (Осипович)
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Гужевская (Халимон) Людмила Яковлевна
Отец ребёнка: Халимон Яков Иосифович (Осипович)
Рождение ребёнка
1942
Дочь: (Халимон) Галина Яковлевна
Отец ребёнка: Халимон Яков Иосифович (Осипович)
Рождение ребёнка
1945
Дочь: (Халимон) Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Халимон Яков Иосифович (Осипович)
Рождение ребёнка
03.11.1948
Отец ребёнка: Халимон Яков Иосифович (Осипович)
Рождение ребёнка
1954
Дочь: (Халимон) Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Халимон Яков Иосифович (Осипович)
Смерть
Неизвестно