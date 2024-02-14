Розия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розия

Место рождения

г. Москва

Дата рождения

1926

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1948 г.р.
1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1948

Сын: Нуриманов Шамиль

Отец ребёнка: Нуриманов Зяки

Рождение ребёнка
21.09.1951

Дочь: (Нуриманова) Лейла

Отец ребёнка: Нуриманов Зяки

Рождение ребёнка
05.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нуриманов Зяки

Смерть
2001
Похороны
Неизвестно

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