Розия
Место рожденияг. Москва
Дата рождения1926
Дата смерти2001
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.03.1948
Сын: Нуриманов Шамиль
Отец ребёнка: Нуриманов Зяки
Рождение ребёнка
21.09.1951
Дочь: (Нуриманова) Лейла
Отец ребёнка: Нуриманов Зяки
Рождение ребёнка
05.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нуриманов Зяки
Смерть
2001
Похороны
Неизвестно