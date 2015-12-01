(Нуриманова) Лейла
Место рожденияг.Москва
Дата рождения21.09.1951
Дата смерти01.12.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1951
Отец: Нуриманов Зяки
Мать: Розия
Развод
Неизвестно
Муж: Асманов Абделляхат
Бракосочетание
08.07.1970
Муж: Асманов Абделляхат
Рождение ребёнка
04.08.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Асманов Абделляхат
Рождение ребёнка
27.06.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Асманов Абделляхат
Смерть
01.12.2015
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно