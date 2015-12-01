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(Нуриманова) Лейла

Место рождения

г.Москва

Дата рождения

21.09.1951

Дата смерти

01.12.2015

Пол

Женский

Отец

1922 г.р.

Мать

1926 г.р.

Муж

1948 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1951

Отец: Нуриманов Зяки

Мать: Розия

Развод
Неизвестно

Муж: Асманов Абделляхат

Бракосочетание
08.07.1970

Муж: Асманов Абделляхат

Рождение ребёнка
04.08.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Асманов Абделляхат

Рождение ребёнка
27.06.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Асманов Абделляхат

Смерть
01.12.2015
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно

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