Нуриманов Шамиль
Место рожденияг Москва
Дата рождения13.03.1948
Дата смерти01.05.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1948
Отец: Нуриманов Зяки
Мать: Розия
Рождение ребёнка
31.12.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.08.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.05.2009
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно