Нуриманов Шамиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нуриманов Шамиль

Место рождения

г Москва

Дата рождения

13.03.1948

Дата смерти

01.05.2009

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
13.03.1948

Отец: Нуриманов Зяки

Мать: Розия

Рождение ребёнка
31.12.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.08.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.05.2009
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно

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