Нуриманов Зяки — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нуриманов Зяки

Место рождения

с.Петряксы

Дата рождения

1922

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1948 г.р.
1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Нуриманов Сямиулла

Мать: не указана

Военная награда
Неизвестно
Нуриманов Зяки Смихулович гв. ст. сержант Дата рождения __.__.1922 Место рождения Горьковская обл., Петряксинский р-н, д. Петряксы Место призыва Коминтерновский РВК, Московская обл., г. Москва, Коминт... Показать все
Рождение ребёнка
13.03.1948

Сын: Нуриманов Шамиль

Мать ребёнка: Розия

Рождение ребёнка
21.09.1951

Дочь: (Нуриманова) Лейла

Мать ребёнка: Розия

Рождение ребёнка
05.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Розия

Смерть
1991
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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