Нуриманов Зяки
Место рожденияс.Петряксы
Дата рождения1922
Дата смерти1991
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Нуриманов Сямиулла
Мать: не указана
Военная награда
Неизвестно
Нуриманов Зяки Смихулович гв. ст. сержант Дата рождения __.__.1922 Место рождения Горьковская обл., Петряксинский р-н, д. Петряксы Место призыва Коминтерновский РВК, Московская обл., г. Москва, Коминт... Показать все
Рождение ребёнка
13.03.1948
Сын: Нуриманов Шамиль
Мать ребёнка: Розия
Рождение ребёнка
21.09.1951
Дочь: (Нуриманова) Лейла
Мать ребёнка: Розия
Рождение ребёнка
05.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Розия
Смерть
1991
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно