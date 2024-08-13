Власов Василий Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения25.01.1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1857
Работа или профессия
Неизвестно
Билетный солдат
Бракосочетание
24.09.1876
Рождение ребёнка
01.07.1880
Мать ребёнка: Власова Евдокия Иосифовна
Рождение ребёнка
29.09.1885
Сын: Власов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Власова Евдокия Иосифовна
Рождение ребёнка
02.06.1893
Мать ребёнка: Власова Евдокия Иосифовна
Рождение ребёнка
06.10.1896
Мать ребёнка: Власова Евдокия Иосифовна
Рождение ребёнка
19.01.1902
Сын: Власов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Власова Параскева Ивановна