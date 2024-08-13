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Власов Василий Прокопьевич

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

25.01.1857

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1857

Отец: Власов Прокопий Данилович

Мать: Власова Домника Потаповна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Билетный солдат
Бракосочетание
24.09.1876

Жена: Власова Евдокия Иосифовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1880

Сын: Власов Косьма Васильевич

Мать ребёнка: Власова Евдокия Иосифовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
29.09.1885

Сын: Власов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Власова Евдокия Иосифовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
02.06.1893

Сын: Власов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Власова Евдокия Иосифовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
06.10.1896

Сын: Власов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Власова Евдокия Иосифовна

Рождение ребёнка
19.01.1902

Сын: Власов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Власова Параскева Ивановна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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