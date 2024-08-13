Власова Домника Потаповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смерти28.12.1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Временнообязанная крестьянка помещицы Наталии Ивановой Валдеарте (?)
Рождение ребёнка
Около 1851
Отец ребёнка: Власов Прокопий Данилович
Рождение ребёнка
25.01.1857
Сын: Власов Василий Прокопьевич
Отец ребёнка: Власов Прокопий Данилович
Смерть
28.12.1867