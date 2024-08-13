Власова Домника Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова Домника Потаповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

28.12.1867

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Временнообязанная крестьянка помещицы Наталии Ивановой Валдеарте (?)
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Власов Илья Прокопьевич

Отец ребёнка: Власов Прокопий Данилович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
25.01.1857

Сын: Власов Василий Прокопьевич

Отец ребёнка: Власов Прокопий Данилович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
28.12.1867
Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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