Власова Евдокия Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
временнообязанная крестьянка
Бракосочетание
24.09.1876
Рождение ребёнка
01.07.1880
Отец ребёнка: Власов Василий Прокопьевич
Рождение ребёнка
29.09.1885
Сын: Власов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Власов Василий Прокопьевич
Рождение ребёнка
02.06.1893
Отец ребёнка: Власов Василий Прокопьевич
Рождение ребёнка
06.10.1896
Отец ребёнка: Власов Василий Прокопьевич