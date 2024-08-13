Власова Евдокия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласова Евдокия Иосифовна

Власова Евдокия Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
временнообязанная крестьянка
Бракосочетание
24.09.1876

Муж: Власов Василий Прокопьевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1880

Сын: Власов Косьма Васильевич

Отец ребёнка: Власов Василий Прокопьевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
29.09.1885

Сын: Власов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Власов Василий Прокопьевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
02.06.1893

Сын: Власов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Власов Василий Прокопьевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
06.10.1896

Сын: Власов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Власов Василий Прокопьевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.