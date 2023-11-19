Сахаров Константин Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1932
Сын: Сахаров Владимир Константинович
Мать ребёнка: Сахарова (Удина) Елизавета Николаевна
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Смерть
1943
Лучки, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Великорусс