Сахаров Константин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСахаров Константин Александрович

Сахаров Константин Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1932

Сын: Сахаров Владимир Константинович

Мать ребёнка: Сахарова (Удина) Елизавета Николаевна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Смерть
1943
Лучки, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Великорусс

Мы используем куки для улучшения работы сайта.