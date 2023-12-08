Сахарова (Удина) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахарова (Удина) Елизавета Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1932

Сын: Сахаров Владимир Константинович

Отец ребёнка: Сахаров Константин Александрович

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Великорусс

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