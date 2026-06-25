Шавшаева (Тремасова) Софья Филипповна
женский, родилась 09.08.1929, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 27.05.2009, Туркменабат, Туркменская ССР, СССР
ОтецТремасов Св Во Высл. Чарджоу 9.02.1960 Филипп Васильевич08.10.1894 г.р.
МатьТремасова (Наумова) Прасковья Платоновна13.10.1893 г.р.
Супруги
Шавшаев Николай Алексеевич15.11.1930 г.р.
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Рождение
09.08.1929
Отец: Тремасов Св Во Высл. Чарджоу 9.02.1960 Филипп Васильевич
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1957
Рождение ребёнка
10.06.1959
Рождение ребёнка
03.09.1964
Смерть
27.05.2009