Шавшаева (Тремасова) Софья Филипповна 09.08.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шавшаева (Тремасова) Софья Филипповна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 09.08.1929, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 27.05.2009, Туркменабат, Туркменская ССР, СССР

Отец
Тремасов Св Во Высл. Чарджоу 9.02.1960 Филипп Васильевич08.10.1894 г.р.
Мать
Тремасова (Наумова) Прасковья Платоновна13.10.1893 г.р.
Супруги
Шавшаев Николай Алексеевич15.11.1930 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1929

Отец: Тремасов Св Во Высл. Чарджоу 9.02.1960 Филипп Васильевич

Мать: Тремасова (Наумова) Прасковья Платоновна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шавшаев Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
15.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шавшаев Николай Алексеевич

Туркменабат, Туркменская ССР, СССР

Рождение ребёнка
10.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шавшаев Николай Алексеевич

Туркменабат, Туркменская ССР, СССР

Рождение ребёнка
03.09.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шавшаев Николай Алексеевич

Туркменабат, Туркменская ССР, СССР

Смерть
27.05.2009
Туркменабат, Туркменская ССР, СССР

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