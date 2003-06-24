Шавшаев Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1930
Дата смерти24.06.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1957
г. Чарджоу, Туркменской ССР
Рождение ребёнка
10.06.1959
г. Чарджоу, Туркменской ССР
Рождение ребёнка
03.09.1964
г. Чарджоу, Туркменской ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.06.2003
г. Туркменабат