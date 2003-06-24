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Шавшаев Николай Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1930

Дата смерти

24.06.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шавшаева Софья Филипповна

г. Чарджоу, Туркменской ССР
Рождение ребёнка
10.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шавшаева Софья Филипповна

г. Чарджоу, Туркменской ССР
Рождение ребёнка
03.09.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шавшаева Софья Филипповна

г. Чарджоу, Туркменской ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шавшаева Софья Филипповна

Смерть
24.06.2003
г. Туркменабат
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