Тремасова (Наумова) Прасковья Платоновна
Место рождения
Дата рождения13.10.1893
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1893
Рождение ребёнка
09.11.1914
Дочь: Екатерина Филипповна
Отец ребёнка: Тремасов Св Во Высл. Чарджоу 9.02.1960 Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
1918
Рождение ребёнка
14.11.1922
Сын: Тремасов Николай Филиппович
Отец ребёнка: Тремасов Св Во Высл. Чарджоу 9.02.1960 Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
09.08.1929
Дочь: Шавшаева Софья Филипповна
Отец ребёнка: Тремасов Св Во Высл. Чарджоу 9.02.1960 Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
20.08.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тремасов Св Во Высл. Чарджоу 9.02.1960 Филипп Васильевич
г. Чарджоу , Туркменской ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1980
г. Чарджоу , Туркменской ССР