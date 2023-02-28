Тремасова (Наумова) Прасковья Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тремасова (Наумова) Прасковья Платоновна

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

13.10.1893

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1893

Отец: Наумов- Андреев- Емельянов Платон Иванович

Мать: Анна Емельяновна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.11.1914

Дочь: Екатерина Филипповна

Отец ребёнка: Тремасов Св Во Высл. Чарджоу 9.02.1960 Филипп Васильевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Тремасов- Трешасов Георгий (Егор) Филиппович

Отец ребёнка: Тремасов Св Во Высл. Чарджоу 9.02.1960 Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
14.11.1922

Сын: Тремасов Николай Филиппович

Отец ребёнка: Тремасов Св Во Высл. Чарджоу 9.02.1960 Филипп Васильевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.08.1929

Дочь: Шавшаева Софья Филипповна

Отец ребёнка: Тремасов Св Во Высл. Чарджоу 9.02.1960 Филипп Васильевич

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.08.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тремасов Св Во Высл. Чарджоу 9.02.1960 Филипп Васильевич

г. Чарджоу , Туркменской ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тремасов Св Во Высл. Чарджоу 9.02.1960 Филипп Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тремасов Св Во Высл. Чарджоу 9.02.1960 Филипп Васильевич

Смерть
1980
г. Чарджоу , Туркменской ССР
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