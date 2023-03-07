(Чекмарева) Анна Емельяновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867
Дата смерти21.05.1908
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: Чекмарев Емельян Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
16.11.1886
Рождение ребёнка
16.04.1888
Рождение ребёнка
18.02.1890
Рождение ребёнка
12.01.1892
Рождение ребёнка
13.10.1893
Дочь: Тремасова Прасковья Платоновна
Отец ребёнка: Наумов- Андреев- Емельянов Платон Иванович
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.03.1896
Дочь: Мария Платоновна
Отец ребёнка: Наумов- Андреев- Емельянов Платон Иванович
Рождение ребёнка
01.03.1898
Рождение ребёнка
10.07.1900
Рождение ребёнка
04.02.1902
Рождение ребёнка
21.10.1904
Отец ребёнка: Наумов- Андреев- Емельянов Платон Иванович
Смерть
21.05.1908
Причина смерти: от родов