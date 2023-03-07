(Чекмарева) Анна Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чекмарева) Анна Емельяновна

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

21.05.1908

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Чекмарев Емельян Васильевич

Мать: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
16.11.1886

Муж: Наумов- Андреев- Емельянов Платон Иванович

Рождение ребёнка
16.04.1888

Сын: Наумов- Андреев- Емельянов Федор Платонович

Отец ребёнка: Наумов- Андреев- Емельянов Платон Иванович

Рождение ребёнка
18.02.1890

Сын: Наумов- Андреев- Емельянов Василий Платонович

Отец ребёнка: Наумов- Андреев- Емельянов Платон Иванович

Рождение ребёнка
12.01.1892

Сын: Наумов (ранен 10.08.14) Григорий Платонович

Отец ребёнка: Наумов- Андреев- Емельянов Платон Иванович

Рождение ребёнка
13.10.1893

Дочь: Тремасова Прасковья Платоновна

Отец ребёнка: Наумов- Андреев- Емельянов Платон Иванович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.03.1896

Дочь: Мария Платоновна

Отец ребёнка: Наумов- Андреев- Емельянов Платон Иванович

Рождение ребёнка
01.03.1898

Сын: Наумов- Андреев- Емельянов В Самаре С 1919г. Ефрем (Ефим) Платонович

Отец ребёнка: Наумов- Андреев- Емельянов Платон Иванович

Рождение ребёнка
10.07.1900

Сын: Наумов- Андреев- Емельянов Михаил Платонов

Отец ребёнка: Наумов- Андреев- Емельянов Платон Иванович

Рождение ребёнка
04.02.1902

Сын: Наумов- Андреев- Емельянов Георгий Платонович

Отец ребёнка: Наумов- Андреев- Емельянов Платон Иванович

Рождение ребёнка
21.10.1904

Сын: Наумов Яков Платонович

Отец ребёнка: Наумов- Андреев- Емельянов Платон Иванович

Смерть
21.05.1908
Причина смерти: от родов
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